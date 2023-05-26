В Петербурге завели дело после случаев жестокого обращения с детьми в одной из коррекционных школ города

После разразившегося скандала дети продолжают учиться в этой же коррекционной школе, но уже в другом отделении, у новых преподавателей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Петербурге завели уголовное дело после событий в одной из коррекционных школ города. Родители требуют наказать учителей, которые по их словам, издевались над детьми.

Неизвестно, как долго еще за стены этого красивого, отреставрированного здания одной из коррекционных школ Петербурга могли скрывать случаи жестокого обращения с детьми, если их родители вот так не «прислушались» бы к учителям.



Мать одного из учеников уверяет, что на аудиозаписи истерика и плач ее 8-летнего сына. Наталья Шардина специально оставила в его школьном рюкзаке диктофон. Мальчик неоднократно жаловался на побои.

О похожей истории в родительском чате написала мама еще одного мальчика с особенностями ментального развития из того же коррекционного класса. Сын Ольги Петросян однажды вернулся из школы с синяком на руке. Да и в целом поведение 9-летнего мальчика за последние полгода резко изменилось.



Ольга никогда раньше не замечала за сыном агрессии по отношении к самому себе. Но тут это стало для него чем-то вроде нормы.

«Сейчас то я понимаю, что его били, наказывали. Педагоги били его в лоб. Мне на консилиуме, когда консилиум проходил 16 марта, мне говорили, что мой ребенок деградировал. Он сам деградировал. По факту, он деградировал, благодаря этим педагогам. И они так его били по лбу, а ребенок вот так закрывал лоб, чтобы его не наказали», - рассказала мама ученика специальной (коррекционной) школы Василеостровского района Санкт-Петербурга Ольга Петросян.

Решить проблему мирно с руководством учебного заведения у родителей не получилось. У директора школы не нашлось веских оснований для увольнения преподавателей. Тогда фрагменты аудиозаписей оказались в городской прокуратуре и в СМИ.



После разразившегося скандала дети продолжают учиться в этой же коррекционной школе, но уже в другом отделении, у новых преподавателей. Тем временем, после проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Обвинение по статье «истязание» пока еще никому не предъявлено. Дело расследуют в отношении неопределенного круга лиц.

«По версии следствия, в период с сентября 2022 по апрель 2023 педагоги школы систематические причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимися инвалидами», - рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Учителя и руководство коррекционной школы заняли глухую оборону - по словам родителей, они на контакт с ними не идут. Дозвониться им не вышло и у нас.

В районе отделе образования обещают во всем разобраться и принять меры. А пока проводят служебную проверку.

«Педагоги, в отношении которых проводится проверка, в данный момент с детьми не работают. Они не работают с детьми вообще, они переведены на другую работу сейчас», - рассказала начальник отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Ольга Цибизова.

Возможно поэтому никто из учителей с той самой аудиозаписи, ни директор школы не пришли на запланированную встречу с родителями. Вместо этого им предложили обсудить безопасность детей на каникулах и домашнее задание на лето.



Зато на эту историю уже отреагировали родители особенных детей из других коррекционных школ Петербурга. Вот только пока их жалобы на подобные случаи ограничиваются лишь обсуждениями в социальных сетях.