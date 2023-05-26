Спецпредставитель КНР Ли Хуэй предложил Европе оставить новые регионы в составе РФ

Также Хуэй предложил Европе сотрудничество с Китаем в качестве экономической замены США.

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Спецпредставитель КНР Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и признать российскими новые регионы, вошедшие в состав РФ. Он сказал об этом во время своего визита в Европу для продвижения китайской мирной инициативы, передает RT.

«Союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории, которые она в настоящее время занимает», - заявил он.

Ранее сообщалось о визите спецпредставителя Китая в Москву. С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он обсудит китайский план поэтапного решения украинского кризиса.