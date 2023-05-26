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На учениях во Владивостоке военные моряки отработали спасение людей во время кораблекрушения

Максим Низкодубов
Ирина Елагина
13:57 26.05.2023
В учебной операции был задействовано многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Масштабная спасательная операция развернулась в акватории Амурского залива во Владивостоке. С одного из кораблей поступил сигнал SOS - там начался пожар! Не настоящий. Таков сценарий учений. Судну угрожает затопление. Экипажу надо эвакуироваться, но среди членов команды есть пострадавшие. Совместные действия отрабатывали военные моряки, сотрудники МЧС и медицинские работники. Зрелищные кадры - в репортаже Максима Низкодубова.

Внезапное задымление на борту кабельного судна «Кемь» Тихоокеанского флота. Личный состав поднят по тревоге. Очаг возгорания – в машинном отделении.

Учения по спасению людей во время кораблекрушения максимально приближены к реальным условиям. В главной роли сегодня - курсанты Тихоокеанского высшего военного училища имени Макарова. Военные моряки обязаны не только владеть корабельными навыками, но и уметь выполнить спасательную операцию на воде.

«Интересно опыт иметь такой. Мероприятие очень полезное, чтобы в случае неожиданных, экстренных ситуаций, иметь представление, что делать в этих ситуациях», - отметил Кирилл Иванченко, курсант Тихоокеанского высшего военного училища им. Макарова.

Уже на палубе раненым восстанавливают дыхание, пострадавших перевязывают и готовят к эвакуации. Сигнал бедствия подан, но спасательный буксир доберется только через 10 минут. За это время членам экипажа нужно успеть развернуть аварийный трап и надувные плоты. А еще надеть громоздкие, защищающие от переохлаждения гидротермокостюмы.


«Они теплые. Сами по себе. Там внутри нагоняет такое тепло. Оно сохраняется, никуда не уходит. И в воде комфортно. Хоть она холодная, хоть горячая. Разницы не имеет», - рассказал Дмитрий Глинский, курсант Тихоокеанского высшего военного училища им. Макарова.

Отряд должен убедиться, что на горящем борту не осталось пострадавших. Они должны быть эвакуированы. Только после этого все члены спасательной команды надевают на себя защитные костюмы и покидают борт по надувному трапу.

Подоспевший к месту условного бедствия буксир принимает на борт экипаж судна и берет курс к берегу Владивостока. Где уже дежурят бригады скорой помощи. Состояние травмированных резко ухудшается. На суше их экстренно госпитализируют.

В это же время возгорание на уже опустевшем судне ликвидируют буксиры и рыжий исполин «Спасатель Заборщиков». Это многофункциональное аварийно-спасательное судно, которое видно за десятки километров от места кораблекрушения.

В аварийно-спасательных учениях в акватории Владивостока принял участие не только Тихоокеанский флот и медицинские сотрудники, но и - силы МЧС, Росавиации и других ведомств. Задачи по эвакуации пострадавших из воды с использованием авиатехники и морского транспорта, а также навыки совместной координации при выполнении сложнейших спасательных операций отточены на 100 %.

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