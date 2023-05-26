МИД РФ заявил протест посольству США в Москве из-за слов помощника Байдена об ударе Киева по РФ

МИД РФ отреагировал на опасную полемику вокруг темы ударов по России.

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МИД РФ выразил недовольство опасной полемикой вокруг темы возможных ударов со стороны Украины по России. Острое высказывание допустил помощник американского президента Джо Байдена. В ответ на враждебность МИД РФ заявил протест посольству США в Москве 26 мая.



«Старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж. Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область», - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что враждебные действия Белого дома США «ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис» и Россия даст «самый решительный отпор любым формам агрессии».