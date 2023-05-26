МИД РФ заявил протест посольству США в Москве из-за слов помощника Байдена об ударе Киева по РФ
МИД РФ выразил недовольство опасной полемикой вокруг темы возможных ударов со стороны Украины по России. Острое высказывание допустил помощник американского президента Джо Байдена. В ответ на враждебность МИД РФ заявил протест посольству США в Москве 26 мая.
«Старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж. Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область», - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что враждебные действия Белого дома США «ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис» и Россия даст «самый решительный отпор любым формам агрессии».