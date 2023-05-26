Суд в Москве приговорил к условному сроку актрису Дрожжину за хищение у семьи Алексея Баталова

Дрожжина по приговору суда получила четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком на такой же период.

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В Москве оглашен приговор по громкому уголовному делу, пострадавшими по которому проходят наследники легендарного киноактера Алексея Баталова.

Суд признал Наталью Дрожжину и Михаила Цивина виновными в хищении денег и недвижимости у вдовы актера и его младшей дочери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Москвы в своем Telegram-канале.

«У вдовы актера и его младшей дочери осужденные похитили более 20 млн рублей, находящихся на счетах, а также право собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича и квартиру в 1-м Самотечном пер.», - отметили в надзорном ведомстве.

Суд счел возможным назначить актрисе Наталье Дрожжиной наказание, не связанное с отбыванием срока в колонии, и приговорил к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Юрист Михаил Цивин получил пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Бывший нотариус Дмитрий Бублий приговорен к аналогичному наказанию с лишением права заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий, сроком на два года. Бублия взяли под стражу в зале суда.

Как отметили в прокуратуре, осужденные своей вины не признали, приговор не вступил в законную силу.