В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ

Владимир Рогов сообщил, что теракт против журналиста одного из федеральных СМИ, предотвращен в Энергодаре.

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В Энергодаре удалось предотвратить теракт, который, согласно предварительной информации, планировался против работающего в одном из федеральных СМИ журналиста. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами [ВСУ] в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Ведутся следственные действия», - следует из сообщения Рогова в его Telegram-канале.

В начале апреля в результате теракта в Питерском кафе на творческом вечере погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взорвалась подаренная ему Дарьей Треповой статуэтка. Также пострадали более 40 человек. Сейчас Дарья Трепова находится под арестом. Ее включили в перечень террористов и экстремистов. По информации от ФСБ, изначально убийство Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов.