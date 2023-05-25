Армия Армия Армия

В Баренцевом море прошли учения «Кумжа-2023» по отработке взаимодействия авиации, надводных и подводных сил

Елена Сивонен
Марина Крижановская
06:38 25.05.2023
С сигнального мостика за учениями наблюдали слушатели Военной академии Генштаба ВС России. При этом все внимание зрителей было обращено на зависший над морем вертолет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В направлении Баренцева моря прошел отряд кораблей в составе большого противолодочного «Вице-адмирал Кулаков», малых ракетных кораблей, вспомогательных судов обеспечения и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Там находится морской полигон Северного флота, где и состоялись большие учения «Кумжа-2023». За ними наблюдала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Цель этих ежегодно, в течение более 20 лет, проходящих маневров - отработка взаимодействия надводных и подводных сил, и авиации. Этот выход в море был важен не только для североморцев, но и для гостей - слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ. На эсминце их собралось едва ли не больше, чем членов экипажа. Они внимательно следили за маневрами с сигнального мостика. 

Кроме адмиралов, было немало генералов и полковников. В том числе слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Бурундуков. При этом он не то, что на Северном флоте, на борту корабля впервые в жизни.

«Масштаб учений Северного флота показывает, что военно-морская мощь нашего военно-морского флота имеет место быть», - поделился он.

© ТРК "Звезда"

Безопасность прохода обеспечивали тральщики. Они шли впереди отряда на расстоянии в три кабельтовых и вели поиск мин. Но все внимание гостей было обращено к небу: вертолет завис над морем. Он отпустил трос с гидроакустической системой, и она, можно сказать, «прощупала» толщу воды для обнаружения подводной лодки. 

«Эти практические действия показывают возможности сил флота в современных условиях при выполнении как боевых действий, так и в мирное время», - пояснил заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота Анатолий Кожуров.

Он добавил, что многие впервые увидели полномасштабные действия боевых кораблей, а также согласился, что «это интересно и вызывает определенные вопросы, дискуссии разгораются по тем или иным темам».

© ТРК "Звезда"

Самый зрелищный этап - противовоздушная оборона. Экипажи кораблей доложили, что к стрельбе готовы. Цель в пятистах метрах, ее имитировала сигнальная ракета. Тех, кто впервые на борту, предупредили, что будет громко. Артиллерия открыла огонь. Стрельбу начали БПК «Вице-адмирал Кулаков» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».    

«Этот комплекс применяют при стрельбе не только по воздушным целям, но также морским и береговым. Может вести огонь по противнику на дальности свыше двадцати километров со скорострельностью 90 выстрелов в минуту» , - рассказала корреспондент Елена Сивонен. 

С высоты птичьего полета учения выглядели еще красочнее. Летчики проводили поиск с воздуха, быстро нашли и спасли личный состав, условно терпящий бедствие в море. 

Корреспондент «Звезды» отметила, что по оценке командования учения прошли успешно. Слушатели Военной академии узнали больше о боевых возможностях флотских объединений и соединений, а североморцы умножили свой опыт перед началом летнего периода обучения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:43 В стране и мире
Министр Крамаренко заявил, что разминирование сельхозугодий в ДНР займет несколько лет
04:31 В стране и мире
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой километр
03:00 В стране и мире
В Одинцово горят торговые помещения на площади 1800 «квадратов»
21:50 В стране и мире
Умерла великая американская певица Тина Тернер
21:11 В стране и мире
Видео
Спасатели обнаружили шестерых альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус
Популярное
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.