В Баренцевом море прошли учения «Кумжа-2023» по отработке взаимодействия авиации, надводных и подводных сил

В направлении Баренцева моря прошел отряд кораблей в составе большого противолодочного «Вице-адмирал Кулаков», малых ракетных кораблей, вспомогательных судов обеспечения и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Там находится морской полигон Северного флота, где и состоялись большие учения «Кумжа-2023». За ними наблюдала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.
Цель этих ежегодно, в течение более 20 лет, проходящих маневров - отработка взаимодействия надводных и подводных сил, и авиации. Этот выход в море был важен не только для североморцев, но и для гостей - слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ. На эсминце их собралось едва ли не больше, чем членов экипажа. Они внимательно следили за маневрами с сигнального мостика.
Кроме адмиралов, было немало генералов и полковников. В том числе слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Бурундуков. При этом он не то, что на Северном флоте, на борту корабля впервые в жизни.
«Масштаб учений Северного флота показывает, что военно-морская мощь нашего военно-морского флота имеет место быть», - поделился он.
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