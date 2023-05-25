В Баренцевом море прошли учения «Кумжа-2023» по отработке взаимодействия авиации, надводных и подводных сил

С сигнального мостика за учениями наблюдали слушатели Военной академии Генштаба ВС России. При этом все внимание зрителей было обращено на зависший над морем вертолет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В направлении Баренцева моря прошел отряд кораблей в составе большого противолодочного «Вице-адмирал Кулаков», малых ракетных кораблей, вспомогательных судов обеспечения и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Там находится морской полигон Северного флота, где и состоялись большие учения «Кумжа-2023». За ними наблюдала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Цель этих ежегодно, в течение более 20 лет, проходящих маневров - отработка взаимодействия надводных и подводных сил, и авиации. Этот выход в море был важен не только для североморцев, но и для гостей - слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ. На эсминце их собралось едва ли не больше, чем членов экипажа. Они внимательно следили за маневрами с сигнального мостика.

Кроме адмиралов, было немало генералов и полковников. В том числе слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Бурундуков. При этом он не то, что на Северном флоте, на борту корабля впервые в жизни.

«Масштаб учений Северного флота показывает, что военно-морская мощь нашего военно-морского флота имеет место быть», - поделился он.