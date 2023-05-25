Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии

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Фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в состоянии депрессии из-за ампутации конечностей, несмотря на регулярные занятия с психологом и реабилитацию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам источника из окружения фигуриста, Роман предпринимает все возможное, чтобы «выкарабкаться из апатии», однако в большинстве случаев это только вызывает злость. На днях был сформирован график реабилитации спортсмена, согласно которому фигурист пробудет в «Коммунарке» вплоть до осени. Врачи будут заниматься протезированием конечностей, а также восстановлением внутренних органов и психологического здоровья.

Недавно Роман совершил первую прогулку на свежем воздухе, но произошла она случайно из-за срабатывания пожарной сигнализации. Как только стало понятно, что тревога ложная, спортсмена вернули в палату. Отмечается, что близких Костомарова устраивают врачи, которые занимаются восстановлением чемпиона. При этом предстоит еще длительное лечение.

«Самое главное - жив, со всем остальным справимся», - повторяют родные Костомарова.

Дети Костомарова все это время проживают с его матерью. Она возит их в школу и делает все необходимое. Родные фигуриста сильно устали за последние полгода, однако продолжают верить в лучшее. Сам фигурист тоже предпринимает попытки по принятию общего настроя.

В начале мая Роман Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации. Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.