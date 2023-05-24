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Без единой царапины: танкисты ЮВО показали особенности дуэлей в лесопосадках

Владислав Кустов
09:30 24.05.2023
Бойцы работают на новеньких машинах - им почти не требуется обслуживание после боевого задания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опорные пункты противника оборудованы в лесопосадках. Сверху благодаря камере коптера отчетливо видно вражеские траншеи - таковы особенности боев в этой местности.

После того как танк занял позицию, он делает несколько выстрелов с паузами в несколько минут. Но этого времени хватает. Противник не успевает опомниться, а экипаж успевает выйти из-под возможного ответного огня.

Бойцы Южного военного округа называют свои действия на передовой простым словом - работа. Для них это будни, боевой выезд. Возвращение в место дислокации, маскировка.

«Вышли без одной царапины вообще. Вернулись с боевого задания», - рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.

Затем проходит обслуживание боевых машин. Правда, новенькие танки многого не требуют.

«Машину получил в сентябре месяце, новую полностью. Пока не подводила. Зимой заводилась с полпинка. Нареканий к машине нет», - рассказал военнослужащий Борис.

На Донецком направлении после освобождения Артемовска основные боевые действия сейчас идут в районе Авдеевки. Ведется ее охват. Значительных успехов российские войска добились у Первомайского. А в районе Красногоровки противник пытался предпринять контратаку. Безуспешно.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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