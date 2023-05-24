Без единой царапины: танкисты ЮВО показали особенности дуэлей в лесопосадках
Опорные пункты противника оборудованы в лесопосадках. Сверху благодаря камере коптера отчетливо видно вражеские траншеи - таковы особенности боев в этой местности.
После того как танк занял позицию, он делает несколько выстрелов с паузами в несколько минут. Но этого времени хватает. Противник не успевает опомниться, а экипаж успевает выйти из-под возможного ответного огня.
Бойцы Южного военного округа называют свои действия на передовой простым словом - работа. Для них это будни, боевой выезд. Возвращение в место дислокации, маскировка.
«Вышли без одной царапины вообще. Вернулись с боевого задания», - рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.
Затем проходит обслуживание боевых машин. Правда, новенькие танки многого не требуют.
«Машину получил в сентябре месяце, новую полностью. Пока не подводила. Зимой заводилась с полпинка. Нареканий к машине нет», - рассказал военнослужащий Борис.
На Донецком направлении после освобождения Артемовска основные боевые действия сейчас идут в районе Авдеевки. Ведется ее охват. Значительных успехов российские войска добились у Первомайского. А в районе Красногоровки противник пытался предпринять контратаку. Безуспешно.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.