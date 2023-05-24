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Российские танкисты отразили контратаку националистов в районе Красногоровки

Владислав Кустов
Марина Крижановская
05:45 24.05.2023
Военнослужащие ЮВО боевой выезд на передовую называют простым словом «работа», это для них будни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В настоящее время активные боевые действия на Донецком направлении идут в районе Авдеевки. Российские военнослужащие ведут ее охват.

При этом значительных успехов российским войскам удалось добиться у Первомайского. В районе Красногоровки украинские националисты пытались предпринять безуспешную контратаку.

Российский танкист находится в танке и готовится к выстрелу. Перед выстрелом внутри танка стоит такая тишина, будто экипаж находится не на боевом задании. При этом противник находится в нескольких километрах от машины. Его опорные пункты оборудованы в лесопосадках.

Благодаря камере коптера сверху отчетливо видны вражеские траншеи. Таковы особенности боев в этой местности. После того, как танк занял позицию, он делает несколько выстрелов с паузами в несколько минут.

© ТРК "Звезда"

Этого времени хватает. Противник не успевает опомниться и экипаж успевает выйти из-под возможного ответного огня.

Бойцы Южного военного округа называют свои действия на передовой простым словом «работа». Боевой выезд - это для них будни. Затем возвращение в место дислокации, маскировка.

Военнослужащий ВС РФ Борис рассказал, что почти год - с июня 2022-го - находится в зоне проведения спецоперации. Он поделился одним из запомнившихся ее эпизодов, который произошел под Херсоном.

«Где-то в начале октября мы уничтожали командный пункт противника вместе с их командованием. Они засели в школе, поселок Красное Знамя, если я не ошибаюсь. Уничтожали их. Стреляли из ЗОПа - закрытых огневых позиций. Дистанция, по-моему, была восемь километров. Противник был полностью уничтожен. Вся школа сгорела», - сообщил Борис.

Другой военнослужащий Александр поделился воспоминаниями того, как он с другими бойцами вышли с боевого задания без единой царапины.

«Не могу точно сказать, какое количество живой силы противника было уничтожено огнем из пулемета. И вышли без одной царапины вообще. Вернулись с боевого задания», - отметил он.

Также бойцы занимаются обслуживанием машин. Правда, как они отмечают, эти новенькие танки  многого не требуют. Слаженная команда экипажа поддерживает танк в боевом состоянии.

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