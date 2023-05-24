Российские танкисты отразили контратаку националистов в районе Красногоровки
В настоящее время активные боевые действия на Донецком направлении идут в районе Авдеевки. Российские военнослужащие ведут ее охват.
При этом значительных успехов российским войскам удалось добиться у Первомайского. В районе Красногоровки украинские националисты пытались предпринять безуспешную контратаку.
Российский танкист находится в танке и готовится к выстрелу. Перед выстрелом внутри танка стоит такая тишина, будто экипаж находится не на боевом задании. При этом противник находится в нескольких километрах от машины. Его опорные пункты оборудованы в лесопосадках.
Благодаря камере коптера сверху отчетливо видны вражеские траншеи. Таковы особенности боев в этой местности. После того, как танк занял позицию, он делает несколько выстрелов с паузами в несколько минут.