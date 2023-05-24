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Исследования показали, что врачи оперируют на 10% быстрее под хэви-метал

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
22:02 24.05.2023
В больнице Дрездена ученые месяц наблюдали за работой врачей под различные композиции. Сравнив результат, они пришли к выводу, что хэви-метал помогает врачам работать на 10% быстрее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Врачи в операционных нередко слушают музыку во время работы. В США для этого появилась даже радиостанция, которая так и называется «Радио, которое спасает жизни». Однако универсальной музыки для всех врачей не существует: у каждого свои вкусы, и в разных отделениях свои традиции.

Хирург-гинеколог Анна Тайц всегда оперирует под музыку - выручает колонка с голосовым управлением. Любимые хиты создают особую, легкую атмосферу в операционной.

Во время гинекологической операции, когда работают в основном девушки, в палате звучит легкая «попса». Но, как нам рассказали в Педиатрическом университете, у хирургов-лоров совсем другие музыкальные предпочтения - они работают под тяжелый рок для лучшей концентрации.

Чем сложнее операция, тем ритмичнее должна быть музыка, говорят врачи. Главное, чтобы все были на одной волне.

«Я вижу по нашей операционной бригаде, что меньше всего подходит классическая музыка. Не знаю почему. Все-таки хочется какой-то подпев, эмоции, когда все вовлекаются в эту песенную композицию», - поделилась своими соображениями Анна Тайц.

А в одной из петербургских клиник предпочитают ретро-хиты. Врач-ортопед Алексей Олейник, как правило, оперирует под местной анестезией. Пациенты в сознании, поэтому музыка нужна и для них - меньший стресс для организма.

То, что музыка во время операций напрямую влияет на их эффективность, уже доказали немецкие медики. В больнице Дрездена несколько месяцев они изучали, как хирурги работают под The Beatles, тяжелый рок и просто в тишине. Выяснилось, что под хэви-метал врачи оперируют почти на 10% быстрее, сохраняя точность действий.

Подробнее о влиянии музыки на работу медиков смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

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