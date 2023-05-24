В Зарядье прошло пленарное заседание Евразийского экономического форума

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Запад любыми способами, вплоть до шантажа, пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией, но сделать это не удается. Об этом Владимир Путин заявил на Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве. Он собрал порядка трех тысяч участников из более чем 50-ти государств. Некоторые представлены на самом высоком уровне. Главная тема повестки - Евразийская интеграция в многополярном мире.

Традиционно здесь выступают самые известные творческие коллективы со всего мира, но сегодня сцена концертного зала Зарядье преобразилась в деловые тона: впервые на этой площадке проходит мероприятие столь высокого политического масштаба, а пока гости ЕЭФ занимают свои места, а их здесь более 1500, они наслаждаются классической музыкой.

Один за другим пребывают главы государств-участников ЕАЭС.

Владимир Путин открывает пленарное заседание второго Евразийского экономического форума: год назад его проводили в Бишкеке, теперь гостей принимает Москва. Россия в этот раз председательствует в ЕАЭС. И внезапно Александр Лукашенко раскрывает тайны, где же все таки зарождалось Евразийское сотрудничество.

«ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина ... замысел был хорош… особенность этого момента заключалась в том, что с нами была Украина», - рассказал Лукашенко.

Не на словах, а фактах: итоги совместной работы первого форума - это 26 миллиардов долларов взаимных инвестиций, причем цифры эти, как говорит российский президент, приводятся международными организациями. Запад нехотя признает - влияние такого альянса как ЕАЭС стремительно растет, что только подталкивает особо замотивированных еврочиновников ставить, как говорится, палки в колеса.

«Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономики. Стреляет по сути себе в ногу и тому, кто пока еще вынужден подчинятся их диктату. Они такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития», - заявил Владимир Путин.

Несмотря на колоссальное давление запада - Москва все же остается верной своим обязательствам.

Президент Казахстана Жомарт Токаев в своем выступлении отмечает, что и ЕАЭС предстоит подстраиваться под еще более тесные формы интеграции, возникающие внутри организации, имея в виду Союзное государство России и Белоруссии.

Подробнее о том, какие заявления прозвучали на Евразийском форуме смотрите в материале Россины Бодровой.