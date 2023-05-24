Президент РСПП Шохин рассказал, почему союзные страны «осторожничают» в сотрудничестве с РФ

По словам Шохина, многие страны с осторожностью относятся к сотрудничеству с Россией, поскольку есть риск того, что некоторые позиции, по которым идет сотрудничество, могут оказаться под санкциями Запада.

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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе со «Звездой» ответил на вопросы нашего корреспондента о странах, которые рискуют оказаться под санкциями Запада из-за сотрудничества с Россией.

«Многие страны, не только наши соседи, но и Турция, ОАЭ, некоторые страны Юго-Восточной Азии не знают, что будет завтра санкционировано. Начнешь сотрудничать по позициям, которые не под санкциями, а завтра Еврокомиссия или Минфин США с Госдепом расширит список - и ты оказываешься в зоне риска», - объяснил Шохин.

Президент РСПП отметил, что по этой причине многие страны осторожничают в сотрудничестве с Россией.

По его мнению, чем больше стран не будет трепетать перед Западом, тем будет лучше, поскольку все страны ШОС и БРИКС, которые составляют большей частью мира, не смогут оказаться под западными санкциями.

«Наша задача - расширять сотрудничество со всеми странами, которые готовы с нами сотрудничать. Но для этого мы должны привлекательность показать и делового климата в стране, и высокий технологический уровень продукции. Я думаю, что это все нам по силам», - сказал Шохин.

Кроме того президент РСПП отметил, что существует целый ряд западных компаний, которые не только не собираются уходить из России, но и готовы дальше развиваться.