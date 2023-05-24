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Гендиректор «Рувики» Медейко рассказал о старте российского аналога «Википедии»

Алексей Курильченко
16:20 24.05.2023
Проект предназначен для подачи пользователям достоверной и сбалансированной информации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В июне этого года в России будет запущен отечественный аналог «Википедии» - сайт «Рувикия». Проект будет содержать весь объем русскоязычных материалов Википедии - почти два миллиона статей, а в дальнейшем будет пополняться, так как сайт будет обладать той же открытой структурой, как и «Вики». Об этом сообщил Генеральный директор АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко.

«У нас есть четкая созидательная стратегия развития, комплексно учитывающая появляющиеся новые технологические, социальные и финансовые возможности. Многие из нововведений мы вынашивали годами. Надеемся, что "Рувики" станет популярным и полезным ресурсом в масштабе страны, и, конечно, будем рады сотрудничать со всеми участниками сферы знаний», - заявил Медейко на полях 27-го Российского Интернет Форума.

Руководитель отметил, что главная цель платформы - подача достоверной, сбалансированной информации. Для этого планирует установить сотрудничество с профессиональными редакторами и волонтерами. При этом ресурс можно будет использовать для обучения текстовых нейросетей.

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