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Раненый старший лейтенант Бичаев прикрыл отход группы из окружения, сорвав наступление врага

00:15 24.05.2023
Старший лейтенант Александр Бичаев за проявленные героизм, мужество и отвагу представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно.
Раненый старший лейтенант Бичаев прикрыл отход группы из окружения, сорвав наступление врага
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации рассказывает о подвигах российских военнослужащих, совершенных при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Старший лейтенант Александр Бичаев, командир зенитного ракетного взвода

Подразделение Александра Бичаева выдвинулось навстречу украинским националистам, предпринявшим попытку наступления. Более полутысячи человек намеревались прорвать линию обороны российских войск. Военнослужащие ВС РФ нанесли по войскам противника внезапный прицельный удар. Дальнейшее продвижение националистов было сковано, а путь для ввода их резервов - отрезан.

Впоследствии при выполнении спецзадания взвод Александра Бичаева попал в огневую засаду. Силы противника превосходили численность нашего взвода. Старший лейтенант Бичаев получил тяжелое ранение. Но несмотря на него, для спасения личного состава он остался на позиции. До последнего момента Александр продолжал прикрывать огнем выход группы из окружения.

Его смелые и самоотверженные действия позволили сорвать наступление противника, понесшего значительные потери в живой силе и технике. При этом жизни вверенного Александру личного состава были сохранены.

За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Бичаев представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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