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Путин назначил Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы

Ирина Елагина
09:58 23.05.2023
Максим Травников возглавил управление кадров и противодействия коррупции.
Путин назначил Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поставил Максима Травникова во главе нового управления президентской администрации. О кадровых изменениях сообщила пресс-служба Кремля.

С 23 мая 2023 год Травников назначен главой Управления президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции.

С 2019 года он занимал пост начальника Управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.

Из текста документа, опубликованного на сайте Кремля следует, что в президентской администрации объединили два управления - кадровой службы и противодействия коррупции. Прежний руководитель антикоррупционного подразделения Андрей Чоботов освобожден от занимаемой должности.

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