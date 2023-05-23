Путин назначил Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы
Максим Травников возглавил управление кадров и противодействия коррупции.
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Президент России Владимир Путин поставил Максима Травникова во главе нового управления президентской администрации. О кадровых изменениях сообщила пресс-служба Кремля.
С 23 мая 2023 год Травников назначен главой Управления президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции.
С 2019 года он занимал пост начальника Управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.
Из текста документа, опубликованного на сайте Кремля следует, что в президентской администрации объединили два управления - кадровой службы и противодействия коррупции. Прежний руководитель антикоррупционного подразделения Андрей Чоботов освобожден от занимаемой должности.