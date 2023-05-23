Универсальные солдаты: кадры учений морпехов ЧФ от первого лица

Бой на островах имеет свою специфику - в наступлении штурмовики могут рассчитывать только на собственные силы.

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Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота проходят интенсивную подготовку для выполнения задач на островных территориях Днепра. Штурмовики проходят обязательную огневую, тактическую и медицинскую подготовку на воде, и на суше.

Бой на островах имеет свою специфику: это и сложная для продвижения линия берега, и топкие болота на сухопутной части. Водная преграда практически полностью исключает возможность быстрой оперативной поддержки штурмовиков. Поэтому в наступлении они могут рассчитывать только на собственные силы.

Задача инструкторов - подготовить максимально универсальных бойцов, каждый из которых сможет владеть всеми видами вооружения, подменить товарища в случае ранения. Каждый боец при этом обязан уметь оказать необходимую медицинскую помощь раненому.

Еще одна особенность боя на открытых простреливаемых побережьях - необходимость работать слаженными группами. Морпехи способны выполнять задачи самого широкого профиля, начиная от разведки и наступления, до установления крепкой обороны - штурмовики способны работать в любых возможных тактических условиях.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов