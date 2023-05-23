Десантники-парашютисты пришли на помощь МЧС в тушении лесных пожаров

Леса сгорают в 15 регионах России, выжжены уже 863 тысячи гектаров лесных угодий, особо тревожная ситуация в Свердловской, Тюменской областях и в Хабаровском крае.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Авиалесоохрана дополнительно перебросила более сорока десантников-парашютистов для борьбы с пожарами и смогом в Свердловской области. Жителям региона рекомендуют поменьше находиться на улице, использовать респираторы и маски. Главврачи местных больниц должны подготовить свои учреждения для оказания помощи пострадавшим. Екатеринбург накрыл смог и сильный запах гари. В регионе действуют более 30 пожаров.

Свердловская область, огонь на подступах к Алапаевску. И хотя ситуация под контролем пожарных, для подстраховки трассу временно перекрывают.

В регионе полыхает более 30 лесных пожаров. Это почти половина от всех очагов в стране. Тысячи человек, в том числе добровольцы, 260 единиц наземной техники тушат пылающие гектары, но каждый день поступают сообщения о новых возгораниях.

На кадрах видно, как горят леса в Березовском городском округе. Все из-за большого количества торфяников. Пожары в них происходят глубоко внизу. Чтобы потушить, нужно заливать большим количеством воды и перекапывать. Работа тяжелая, поэтому привлекли волонтеров и курсантов МЧС.

Масштаб бедствия близок к антирекордному. Площадь лесных пожаров за год выросла больше, чем наполовину. Выжженных гектаров уже 863 тысячи. Сложная ситуация в 15-ти регионах. Действующими признают 78 пожаров.

И снова главной причиной называют человеческий фактор. В Свердловской области это рыбаки. Точнее, браконьеры. В нарушение всех запретов, идут на охоту за щукой, которая идет на нерест. Разводят костры, не думая о том, что любая искра в может спровоцировать масштабный пожар.

«137 автотранспортных средств за пятницу, субботу, воскресенье было развёрнуто при попытке попасть в лес, десятки пеших, на велосипедах, мопедах, квадроциклах, мотоциклах и так далее», - рассказал Евгений Писцов, глава Березовского городского округа Свердловской области.

Густой смог вторые сутки душит и соседнюю Челябинскую область и накрывает столицу региона. Так, что солнца не видно. Особо сильная дымка - в центре города. Немногим меньше на окраинах.

«Каждый день прям дышать не могу, баллоном брызгаюсь, брызгаюсь, уже второй баллон, хотя так его на год хватает. У меня астма с 96 года в тяжёлой форме. И вот каждое утро просыпаюсь от того, что задыхаюсь», - признается Алексей Качин.

Першение в горле, кашель, головные боли - то, что сейчас ощущают местные жители. Причина в повышенном содержании сероводорода. Теперь каждый день в Челябинске его фиксирует онлайн-система мониторинга воздуха.

«Все вещества выше определенных установленных нормативов оказывают влияние на здоровье. И есть группы граждан, которыми эти вещества воспринимаются достаточно тяжело», - отметил Владислав Коробкин, начальник центра экологического мониторинга Челябинской области.



Жители горящих регионов и тех, что рядом с ними с нетерпением ждут дождей. Пока же режим ЧС действует в трех субъектах страны – в Свердловской, Тюменской областях и в Хабаровском крае. Еще в 56-ти регионах – особый противопожарный режим.