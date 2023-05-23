Умер спикер заксобрания Омской области Владимир Варнавский

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Во вторник 23 мая на 76-м году жизни умер спикер парламента Омской области Владимир Варнавский. О смерти председателя заксобрания сообщил глава области Виталий Хоценко.

«Ушел из жизни председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский», - рассказал Хоценко в Telegram.

Хоценко напомнил, что Варнавский с советских временем работал на руководящих должностях в Омске, «на благо жителей региона», с 1994 года возглавлял региональный парламент.

«Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», - отметил Хоценко и выразил соболезнования родным и близким покойного.

За многолетнюю деятельность на посту спикера регионального парламента и работу в Совете Федерации Варанвский был отмечен государственными наградами. Среди них ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почета, а также почетный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма». Во время работы в Совете Федерации курировал международные отношения и стал первым переговорщиком-парламентарием в штаб-квартире НАТО.