Армия Десантники из самоходки 2С9 «Нона-С» уничтожили вражеский опорный пункт на правом берегу Днепра На кадрах поражения цели зафиксировано попадание по средствам передвижения украинских националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На правом берегу Днепра в ежедневном режиме работают самоходно-артиллерийские подразделения ВДВ. Уничтожать живую силу и военную технику украинских националистов им помогает 120-миллиметровое самоходное орудие 2С9 «Нона-С». Минобороны России показало кадры боевой работы артподразделений Воздушно-десантных войск РФ по уничтожению противника на правом берегу Днепра. Экипажи совершили тактический маневр на огневые позиции. Осуществив наведение по заданным координатам, десантники произвели прицельные выстрелы по навесной траектории с открытых позиций. Подразделениям украинских националистов было нанесено огневое поражение. © Минобороны России Уничтожение опорного пункта националистов подтвердили разведка, корректирование огня и контроль поражения целей. Экипажи артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С» в зоне проведения спецоперации борются с живой силой, техникой и укреплениями украинских националистов. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика