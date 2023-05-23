Десантники из самоходки 2С9 «Нона-С» уничтожили вражеский опорный пункт на правом берегу Днепра
На кадрах поражения цели зафиксировано попадание по средствам передвижения украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На правом берегу Днепра в ежедневном режиме работают самоходно-артиллерийские подразделения ВДВ. Уничтожать живую силу и военную технику украинских националистов им помогает 120-миллиметровое самоходное орудие 2С9 «Нона-С».
Минобороны России показало кадры боевой работы артподразделений Воздушно-десантных войск РФ по уничтожению противника на правом берегу Днепра.
Экипажи совершили тактический маневр на огневые позиции. Осуществив наведение по заданным координатам, десантники произвели прицельные выстрелы по навесной траектории с открытых позиций. Подразделениям украинских националистов было нанесено огневое поражение.
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