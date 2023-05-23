Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорные пункты националистов
В зоне проведения специальной военной операции работает авиация ВКС России. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 нанесли удары по украинским националистам. Были уничтожены опорные пункты и бронированная техника противника. Кадры боевой работы летчиков опубликовало Минобороны России.
В ходе выполнения вылетов экипажи армейской авиации выпустили ракеты по выявленным укрепленным пунктам подразделений националистов. В результате были уничтожены их пункт управления и бронетехника.
Вместе с тем, во время проведения СВО армейская авиация сопровождает колонны, уничтожает вражескую бронетехнику, доставляет десант и военные грузы, оказывает авиационную поддержку выполняющим задачи в рамках спецоперации подразделениям.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.