Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорные пункты националистов

Помимо нанесения ударов с воздуха, армейская авиация сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы, оказывает авиаподдержку подразделениям, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В зоне проведения специальной военной операции работает авиация ВКС России. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 нанесли удары по украинским националистам. Были уничтожены опорные пункты и бронированная техника противника. Кадры боевой работы летчиков опубликовало Минобороны России.

В ходе выполнения вылетов экипажи армейской авиации выпустили ракеты по выявленным укрепленным пунктам подразделений националистов. В результате были уничтожены их пункт управления и бронетехника.

Вместе с тем, во время проведения СВО армейская авиация сопровождает колонны, уничтожает вражескую бронетехнику, доставляет десант и военные грузы, оказывает авиационную поддержку выполняющим задачи в рамках спецоперации подразделениям.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.