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Два человека погибли в результате падения мотопараплана в Ленобласти

Игнат Далакян
22:58 23.05.2023
По данным транспортной прокуратуры, погибли два человека в результате падения мотопараплана около 21:00.
Два человека погибли в результате падения мотопараплана в Ленобласти
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с падением мотопараплана в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, два гражданина погибли в результате падения мотопараплана в Гатчине около 21:00.

Сотрудники транспортной прокуратуры, согласно сообщению, установят все обстоятельства и примет меры реагирования при наличии оснований.

Также пресс-служба ведомства отмечает, что ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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