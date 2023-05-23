Два человека погибли в результате падения мотопараплана в Ленобласти

По данным транспортной прокуратуры, погибли два человека в результате падения мотопараплана около 21:00.

© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с падением мотопараплана в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, два гражданина погибли в результате падения мотопараплана в Гатчине около 21:00.

Сотрудники транспортной прокуратуры, согласно сообщению, установят все обстоятельства и примет меры реагирования при наличии оснований.

Также пресс-служба ведомства отмечает, что ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.