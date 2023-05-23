ЕК выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро

© Фото: Pool, Ukrainian Presidentia, Globallookpress

Еврокомиссия предоставила Украине очередной пакет макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.

«Сегодня Еврокомиссия произвела четвертый платеж в размере €1,5 млрд в рамках пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €18 млрд», - сообщает RT со ссылкой на релиз пресс-службы ЕС.

Напомним, что в декабре 2022 года Совет ЕС утвердил размер финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Речь идет о льготном кредите «на восстановление инфраструктуры и поддержку послевоенного восстановления Украины на ее пути к европейской интеграции». Кредит дается на 10 лет, проценты по нему будут практически полностью покрывать страны Евросоюза.

Кроме прямой финансовой помощи, страны ЕС несут расходы на военные поставки Украине, это уже порядка 10 млрд евро.