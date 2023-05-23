Песков заявил, что F-16 не способны изменить ситуацию на Украине

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Поставки на Украину западного оружия, в том числе и истребителей F-16, не способны коренным образом изменить ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Запад оснащает Киев все более и более современными видами вооружений.

«По срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», - заявил Песков.

Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей заявил, что передача странами Запада Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.