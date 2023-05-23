Экс-дипломат Чехии заявил, что Зеленский осознает свое бессилие без западной поддержки
По словам политика, как только помощь со стороны Западных стран прекратится, режим Зеленского падет.
© Фото: Filip Singer Keystone Press Agency Globallookpress
Бывший дипломат Чехии Петр Друлак заявил, что президент Украины понимает свое шаткое положение без поддержки Западных стран.
«Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», - цитирует RT слова бывшего политика.
Друлак добавил, что именно поэтому украинский лидер приезжает с визитом в страны Запада - это необходимо для подтверждения целесообразности спонсирования киевского режима.
Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин рассказал, чем закончилась внезапная поездка президента Украины по европейским городам.