По словам политика, как только помощь со стороны Западных стран прекратится, режим Зеленского падет.

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Бывший дипломат Чехии Петр Друлак заявил, что президент Украины понимает свое шаткое положение без поддержки Западных стран.

«Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», - цитирует RT слова бывшего политика.

Друлак добавил, что именно поэтому украинский лидер приезжает с визитом в страны Запада - это необходимо для подтверждения целесообразности спонсирования киевского режима.

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин рассказал, чем закончилась внезапная поездка президента Украины по европейским городам.