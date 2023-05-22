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Ивановские десантники под огнем противника установили минно-взрывные заграждения в зоне СВО

06:00 22.05.2023
Минные поля обезопасили передовые подразделения российской обороны от проникновения врага на флангах
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Во время боевых действий в зоне проведения спецоперации работает подвижный отряд заграждений (ПОЗ) ивановских десантников. Кадры их работы показало Минобороны РФ.

При проведении активной обороны подразделениями ивановских десантников, разведка определила направления возможного прорыва противника. Командир ПОЗ получил задачу прикрыть данные направления, фланги подразделений и их стыки путем установки минно-взрывных заграждений на данных участках.

После оценки обстановки, он принял решение выдвинуться на двух БТР-Д со смонтированными на них установками дистанционного минирования и осуществить поставку минно-взрывных заграждений на наиболее опасных участках. Саперы-десантники под постоянным огнем со стороны противника выдвинулись к переднему краю.

© Минобороны России

С помощью установки, которая состоит из переносного комплекта минирования и возимого комплекта противопехотных мин, они осуществили постановку минного поля на наиболее опасном участке.

Таким образом удалось обезопасить передовые подразделения обороны от проникновения украинских националистов к ним во фланг. После постановки минно-взрывных заграждений личный состав ПОЗ убыл в безопасный район.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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