Ивановские десантники под огнем противника установили минно-взрывные заграждения в зоне СВО

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С помощью установки, которая состоит из переносного комплекта минирования и возимого комплекта противопехотных мин, они осуществили постановку минного поля на наиболее опасном участке.

Таким образом удалось обезопасить передовые подразделения обороны от проникновения украинских националистов к ним во фланг. После постановки минно-взрывных заграждений личный состав ПОЗ убыл в безопасный район.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.