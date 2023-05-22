Ивановские десантники под огнем противника установили минно-взрывные заграждения в зоне СВО
Во время боевых действий в зоне проведения спецоперации работает подвижный отряд заграждений (ПОЗ) ивановских десантников. Кадры их работы показало Минобороны РФ.
При проведении активной обороны подразделениями ивановских десантников, разведка определила направления возможного прорыва противника. Командир ПОЗ получил задачу прикрыть данные направления, фланги подразделений и их стыки путем установки минно-взрывных заграждений на данных участках.
После оценки обстановки, он принял решение выдвинуться на двух БТР-Д со смонтированными на них установками дистанционного минирования и осуществить поставку минно-взрывных заграждений на наиболее опасных участках. Саперы-десантники под постоянным огнем со стороны противника выдвинулись к переднему краю.