Жена пропавшего в Краснодарском крае аниматора рассказала о его поисках

Дарья смогла дозвониться лишь до спутницы Кирилла, но та отвечала уклончиво и не могла сказать, где находится.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жена пропавшего в Краснодарском крае аниматора Кирилла Чубко Дарья рассказала «Звезде», как пыталась найти мужа своими силами.

Вечером, направляясь домой в Усть-Лабинск, Кирилл прислал супруге голосовое сообщение, что задерживается, потому что попал в яму и пробил два колеса. Позже он написал, что с некими ребятами поехали за колесом. Примерно в 23:30 супруги созвонились, и Кирилл сказал, что идет сильный ливень, и ремонтировать машину пока невозможно, ждать не стоит, пусть ложится спать.

В 6 утра, когда Дарья поняла, что муж не вернулся, она начала ему звонить. Оба номера Кирилла были недоступны. Тогда она стала звонить его спутнице - Тане, но и та была недоступна.

«Я сразу же поняла, что надо выезжать», - рассказывает Дарья.

В 8:30 женщина смогла дозвониться до Тани. Та отвечала ей странным голосом - будто она спала. Девушка не могла сказать, где находится, ответила, что Кирилл ушел, но куда - она тоже не знает. Примерно через минуту Таня прервала разговор и потом снова долго не отвечала.

Так несколько раз Дарья пыталась поговорить с девушкой, но та отвечала уклончиво и путано. А потом связь с ней прервалась совсем.

Брат пропавшего аниматора Александр Чубко рассказал, что объездил с Дарьей все, что было можно, по пути, но найти ничего не удалось.

Аниматоры 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали в Краснодарском крае 28 апреля, когда возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия. Позже их машину нашли сожженной в лесополосе, но их в ней не было. Поиски продолжаются.