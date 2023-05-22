Более 30 пожаров: как Екатеринбург справляется со стихией
Авиалесоохрана дополнительно перебросила более сорока парашютистов-десантников для борьбы с пожарами и смогом в Свердловской области. Жителям региона рекомендуют поменьше находиться на улице, использовать респираторы и маски.
Главврачи местных больниц должны подготовить свои учреждения для оказания помощи пострадавшим. Екатеринбург накрыл смог и сильный запах гари. В регионе действуют более 30 пожаров. Это почти половина от всех очагов в стране.
Тысячи человек, в том числе добровольцы, 260 единиц наземной техники тушат пылающие гектары, но каждый день поступают сообщения о новых возгораниях.
Леса в Березовском городском округе горят уже почти месяц. Все из-за большого количества торфяников. Пожары в них происходят глубоко внизу. Чтобы потушить, нужно заливать большим количеством воды и перекапывать. Работа тяжелая, поэтому привлекли волонтеров и курсантов МЧС.
Главной причиной бедствия называют человеческий фактор. Это, прежде всего, браконьеры. В нарушение всех запретов они охотятся за щукой, которая идет на нерест, разводят костры, не думая о том, что любая искра в может спровоцировать масштабный пожар.
Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дмитрия Антоненкова.