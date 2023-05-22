В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 30 пожаров: как Екатеринбург справляется со стихией

Анастасия Бобылева
Дмитрий Антоненков
22:20 22.05.2023
К тушению пожаров в Свердловской области привлечены тысячи человек, задействованы около 260 единиц техники, но каждый день поступают сообщения о новых возгораниях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 66.mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Авиалесоохрана дополнительно перебросила более сорока парашютистов-десантников для борьбы с пожарами и смогом в Свердловской области. Жителям региона рекомендуют поменьше находиться на улице, использовать респираторы и маски.

Главврачи местных больниц должны подготовить свои учреждения для оказания помощи пострадавшим. Екатеринбург накрыл смог и сильный запах гари. В регионе действуют более 30 пожаров. Это почти половина от всех очагов в стране.

Тысячи человек, в том числе добровольцы, 260 единиц наземной техники тушат пылающие гектары, но каждый день поступают сообщения о новых возгораниях.

Леса в Березовском городском округе горят уже почти месяц. Все из-за большого количества торфяников. Пожары в них происходят глубоко внизу. Чтобы потушить, нужно заливать большим количеством воды и перекапывать. Работа тяжелая, поэтому привлекли волонтеров и курсантов МЧС.

Главной причиной бедствия называют человеческий фактор. Это, прежде всего, браконьеры. В нарушение всех запретов они охотятся за щукой, которая идет на нерест, разводят костры, не думая о том, что любая искра в может спровоцировать масштабный пожар.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дмитрия Антоненкова.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:26 В стране и мире
Видео
Мишустин прилетел с визитом в Китай, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином
19:28 В стране и мире
Захар Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии
17:54 В стране и мире
Видео
В Волгограде арестовали мужчину, который сжег Коран по заданию СБУ
16:12 В стране и мире
В США считают, что поставка Украине F-16 не изменит ход боевых действий
15:19 В стране и мире
Суд оставил Блиновскую под домашним арестом
Популярное
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
Видео
Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
Байден заявил, что F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.