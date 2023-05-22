США, Великобритания, ФРГ и Франция могут вступить в соглашение по безопасности Киева

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США, ФРГ, Великобритания и Франция могут стать гарантами безопасности Украины. О возможном соглашении между странами пишет The Wall Street Journal.

«НАТО, Украина и другие официальные лица заявили, что ожидают, что сторонами договора о гарантиях безопасности будут США, Великобритания, Германия и Франция», - цитирует RT.

Уточняется, что некоторые европейские чиновники согласны с планом по безопасности. Также известно, что Вашингтон может стать главным гарантом договоренностей, об этом заявил помощник экс-генсека альянса Фабрис Потье.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал строить европейскую безопасность без конфронтации с Россией. При этом он также подчеркнул, что нужно обеспечивать гарантии безопасности Украины.