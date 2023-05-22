Расчет орудия гвардии сержанта Потоцкого уничтожил 2 танка, 3 БМП и 7 автомобилей националистов

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Гвардии младший сержант Алексей Камнев, наводчик парашютно-десантной роты
В составе подразделения воздушно-десантных войск РФ гвардии младший сержант Алексей Камнев выполнял боевую задачу по освобождению одного из стратегически значимых населенных пунктов.
При наступательных действиях Алексей Камнев обеспечивал устойчивую связь с командованием и приданными подразделениями. Это давало возможность оперативно принимать решения и доводить их до подчиненных с учетом стремительно меняющейся обстановки. Алексей находился под плотным минометным вражеским обстрелом.
Его подразделение методично взламывало оборону противника. Для проведения дополнительной разведки местности, а также с целью вскрытия огневых позиций и точек противника гвардии младший сержант Камнев запустил квадрокоптер. Ему удалось вскрыть находящиеся на подходе резервы противника на бронетехнике.
После оперативной передачи координат украинских националистов в вышестоящий штаб было принято решение о поражении вражеских резервов. При нанесении огневого поражения резервам противника Алексей Камнев своевременно производил корректировку огня, вследствие чего вся прибывающая техника националистов была уничтожена.
Уверенные действия гвардии младшего сержанта Алексея Камнева позволили выполнить поставленную боевую задачу и провести успешное наступление. Подход резервных сил противника не был допущен.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.