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Расчет орудия гвардии сержанта Потоцкого уничтожил 2 танка, 3 БМП и 7 автомобилей националистов

01:11 22.05.2023
Расчет гвардии сержанта Потоцкого обеспечивал артподдержку подразделениям ВС РФ, способствуя удержанию занимаемых рубежей и нанесению урона националистам. Гвардии младший сержант Камнев вскрывал вражеские огневые позиции и точки.
Расчет орудия гвардии сержанта Потоцкого уничтожил 2 танка, 3 БМП и 7 автомобилей националистов
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии сержант Николай Потоцкий, командир орудия

Гвардии сержант Николай Потоцкий руководил расчетом самоходного артиллерийского орудия на важном рубеже обороны. В его задачи входило подавление бронетехники и огневых средств украинских националистов. Николай обеспечивал непрерывную работу орудия. Он получал задачи, определял установки для стрельбы. Затем по указанным координатам вел бесперебойный и точный огонь.

Расчет орудия под его командованием смог уничтожить два танка, три боевых машины пехоты, семь автомобилей и большое количество националистов. Помимо этого, расчет обеспечивал артподдержку находившимся в обороне российским подразделениям.

Профессионализм и умелое руководство подразделением гвардии сержанта Николая Потоцкого, равно как и слаженность действий его подчиненных позволили подразделениям ВС РФ удержать занимаемые рубежи обороны и нанести серьезный урон украинским боевикам. Вместе с тем были созданы условия для дальнейшего прорыва обороны националистов.

© Минобороны России

Гвардии младший сержант Алексей Камнев, наводчик парашютно-десантной роты

В составе подразделения воздушно-десантных войск РФ гвардии младший сержант Алексей Камнев выполнял боевую задачу по освобождению одного из стратегически значимых населенных пунктов.

При наступательных действиях Алексей Камнев обеспечивал устойчивую связь с командованием и приданными подразделениями. Это давало возможность оперативно принимать решения и доводить их до подчиненных с учетом стремительно меняющейся обстановки. Алексей находился под плотным минометным вражеским обстрелом.

Его подразделение методично взламывало оборону противника. Для проведения дополнительной разведки местности, а также с целью вскрытия огневых позиций и точек противника гвардии младший сержант Камнев запустил квадрокоптер. Ему удалось вскрыть находящиеся на подходе резервы противника на бронетехнике.

После оперативной передачи координат украинских националистов в вышестоящий штаб было принято решение о поражении вражеских резервов. При нанесении огневого поражения резервам противника Алексей Камнев своевременно производил корректировку огня, вследствие чего вся прибывающая техника националистов была уничтожена.

Уверенные действия гвардии младшего сержанта Алексея Камнева позволили выполнить поставленную боевую задачу и провести успешное наступление. Подход резервных сил противника не был допущен.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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