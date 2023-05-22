Расчет орудия гвардии сержанта Потоцкого уничтожил 2 танка, 3 БМП и 7 автомобилей националистов

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Гвардии сержант Николай Потоцкий, командир орудия

Гвардии сержант Николай Потоцкий руководил расчетом самоходного артиллерийского орудия на важном рубеже обороны. В его задачи входило подавление бронетехники и огневых средств украинских националистов. Николай обеспечивал непрерывную работу орудия. Он получал задачи, определял установки для стрельбы. Затем по указанным координатам вел бесперебойный и точный огонь.

Расчет орудия под его командованием смог уничтожить два танка, три боевых машины пехоты, семь автомобилей и большое количество националистов. Помимо этого, расчет обеспечивал артподдержку находившимся в обороне российским подразделениям.

Профессионализм и умелое руководство подразделением гвардии сержанта Николая Потоцкого, равно как и слаженность действий его подчиненных позволили подразделениям ВС РФ удержать занимаемые рубежи обороны и нанести серьезный урон украинским боевикам. Вместе с тем были созданы условия для дальнейшего прорыва обороны националистов.