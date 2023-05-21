Гвардии сержант Скулов, заняв место раненого товарища в боевой машине, вступил в бой с противником

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Младший сержант Роман Шипулин, заместитель командира взвода

Перед штурмовой группой под командованием младшего сержанта Романа Шипулина стояла задача по вытеснению врага из лесного массива на важном направлении наступления Вооруженных сил России. В ходе выполнения задания российские бойцы обнаружили опорный пункт украинских боевиков с глубоко эшелонированной обороной, установленными минно-взрывными заграждениями и оборудованными замаскированными огневыми точками.

Проведя разведку местности с применением беспилотных летательных аппаратов, штурмовики сумели незаметно подобраться к позициям обороняющихся радикалов и обезвредить минные заграждения. Затем, грамотно используя рельеф местности, штурмовая группа заняла выгодную позицию для начала атаки.

Роман Шипулин, проведя доразведку, передал данные о месторасположении националистов на командный пункт российского артиллерийского подразделения, после чего был нанесен удар по наблюдательному пункту и замаскированным огневым точкам противника. В ходе стремительного боя, действуя в составе штурмовой группы, младший сержант Шипулин лично уничтожил боевую машину пехоты (БМП) иностранного производства и двоих украинских радикалов. Внезапность действий российской штурмовой группы дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах врага.

Мужественные и профессиональные действия младшего сержанта Романа Шипулина и его группы обеспечили успех наступательных действий. В результате выполнения поставленной боевой задачи опорный пункт украинских националистов полностью перешел под контроль российских войск, также были созданы условия для продвижения второго эшелона подразделений ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.