Армия Армия Армия

Гвардии сержант Скулов, заняв место раненого товарища в боевой машине, вступил в бой с противником

07:49 21.05.2023
После того, как оператор-наводчик боевой машины получил ранение, Сергей Скулов принял решение подменить пострадавшего бойца и открыл огонь по националистам.
Гвардии сержант Скулов, заняв место раненого товарища в боевой машине, вступил в бой с противником
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии сержант Сергей Скулов, командир отделения - командир боевой машины

Отделение гвардии сержанта Сергея Скулова выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, который находился под контролем вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь по заданному маршруту, подразделение гвардии сержанта Скулова подверглось атаке со стороны радикалов. Враг начал вести огонь с заранее оборудованных позиций.

В ходе боестолкновения наводчик-оператор боевой машины отделения Скулова получил ранение. Грамотно оценив ситуацию, Сергей принял решение занять место пострадавшего товарища и открыл ответный огонь по украинским боевикам.

В результате своевременных и грамотных действий гвардии сержанта Сергея Скулова, а также слаженной работы его подчиненных прицельным огнем удалось пресечь попытку националистов атаковать позиции подразделений ВС РФ. Помимо этого, российские военные уничтожили вражеский пулеметный расчет и до 15 человек живой силы противника. Понеся большие потери и лишившись огневой поддержки, украинские боевики отступили.

© Минобороны России

Младший сержант Роман Шипулин, заместитель командира взвода

Перед штурмовой группой под командованием младшего сержанта Романа Шипулина стояла задача по вытеснению врага из лесного массива на важном направлении наступления Вооруженных сил России. В ходе выполнения задания российские бойцы обнаружили опорный пункт украинских боевиков с глубоко эшелонированной обороной, установленными минно-взрывными заграждениями и оборудованными замаскированными огневыми точками.

Проведя разведку местности с применением беспилотных летательных аппаратов, штурмовики сумели незаметно подобраться к позициям обороняющихся радикалов и обезвредить минные заграждения. Затем, грамотно используя рельеф местности, штурмовая группа заняла выгодную позицию для начала атаки.

Роман Шипулин, проведя доразведку, передал данные о месторасположении националистов на командный пункт российского артиллерийского подразделения, после чего был нанесен удар по наблюдательному пункту и замаскированным огневым точкам противника. В ходе стремительного боя, действуя в составе штурмовой группы, младший сержант Шипулин лично уничтожил боевую машину пехоты (БМП) иностранного производства и двоих украинских радикалов. Внезапность действий российской штурмовой группы дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах врага.

Мужественные и профессиональные действия младшего сержанта Романа Шипулина и его группы обеспечили успех наступательных действий. В результате выполнения поставленной боевой задачи опорный пункт украинских националистов полностью перешел под контроль российских войск, также были созданы условия для продвижения второго эшелона подразделений ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:22 В стране и мире
Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке F-16 Киеву не обсуждается
07:29 В стране и мире
Видео
ВС РФ уничтожили «Краснополем» склад боеприпасов украинских боевиков на Купянском направлении
00:27 В стране и мире
Минобороны РФ: Артемовск освобожден в результате наступления штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке группировки «Юг»
03:27 В стране и мире
Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа «концом Украины»
23:34 В стране и мире
Замглавы МИД Украины пожаловался, что в октябре дипломаты останутся без денег
Популярное
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.