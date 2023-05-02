В стране и мире День Победы Путин: День Победы - праздник, который приходит в каждую семью России Тимур Шерзад Президент России закончил этими словами совещание с правительством. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что праздник Дня Победы приходит в каждую семью. «Всем спасибо. Теперь будем готовиться ко Дню Победы, к нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны», - сказал Путин, завершая совещание с правительством России. Ранее, открывая движение трамвая в Мариуполе, Владимир Путин сказал, что звук трамвая символизирует возрождение обычной мирной жизни. Тогда президент России вспомнил, что так же было и в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Экспертное мнение и аналитика