Путин: День Победы - праздник, который приходит в каждую семью России
Президент России закончил этими словами совещание с правительством.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что праздник Дня Победы приходит в каждую семью.
«Всем спасибо. Теперь будем готовиться ко Дню Победы, к нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны», - сказал Путин, завершая совещание с правительством России.
Ранее, открывая движение трамвая в Мариуполе, Владимир Путин сказал, что звук трамвая символизирует возрождение обычной мирной жизни.
Тогда президент России вспомнил, что так же было и в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны.