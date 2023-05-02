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Путин: День Победы - праздник, который приходит в каждую семью России

Тимур Шерзад
17:47 02.05.2023
Президент России закончил этими словами совещание с правительством.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что праздник Дня Победы приходит в каждую семью. 

«Всем спасибо. Теперь будем готовиться ко Дню Победы, к нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны», - сказал Путин, завершая совещание с правительством России. 

Ранее, открывая движение трамвая в Мариуполе, Владимир Путин сказал, что звук трамвая символизирует возрождение обычной мирной жизни.

Тогда президент России вспомнил, что так же было и в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. 

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