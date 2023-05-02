Российские зенитчики сбили самодельный украинский дрон с шестью 82-мм минами

Вражеские дроны все чаще действуют роями, в которых четко распределены роли корректировщиков и атакующих.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

От маленьких коптеров до больших ударных беспилотников. Наш корреспондент на Северском направлении пообщался с зенитчиками, которые каждый день в небе сбивают вражеские дроны. Как их обнаруживают и что применяет противник, увидел Валентин Гвоздев.

Позиции зенитной ракетной батареи на Северском направлении. Бойцы группировки «Юг» постоянно следят за воздушным пространством и готовы в любой момент уничтожить самолет или вертолет противника переносными зенитными ракетными комплексами «Игла».

До позиций украинских националистов всего несколько километров. Артиллерия, несмотря на пасмурную погоду, работает постоянно, как с той, так и с другой стороны. Несколько снарядов ложатся недалеко от съемочной группы - время укрыться в блиндаже.

Для борьбы с беспилотниками в распоряжении зенитчиков есть отличный контраргумент - две спаренные 23-миллиметровые автоматические пушки.

«ЗУ-23-2 отлично зарекомендовала себя еще в Афганистане. Здесь же эта установка востребована при борьбе с беспилотниками. Снаряды, разрываясь на определенной высоте, гарантированно поражают цель», - прокомментировал корреспондент.

Осколочно-фугасные снаряды усеивают сектор стрельбы осколками. Как результат - любой беспилотник вне зависимости от размера и скорости получает критические повреждения.

Результат работы зенитчиков съемочной группе показал командир взвода с позывным Рыжий. Помимо гражданских моделей квадрокоптеров, встречаются и более интересные экземпляры.

Например, самодельный ударный дрон, который может нести до шести 82-миллиметровых мин в качестве боевой нагрузки. Учитывая точность, с которой беспилотники сбрасывают снаряды, это весьма грозное оружие. К тому же чаще всего работают они не в одиночку, а целым роем.

В рое беспилотников, как и в пчелином, четкая иерархия. Наблюдательный, его здесь называют «маткой», выполняет роль корректировщика. Как правило, это не квадрокоптер, а беспилотник самолетного типа, способный летать на гораздо больших высотах и оставаться незамеченным.

Работы у расчетов много, и справляются они с ней хорошо. Порядка 90% всех воздушных целей успешно поражают силы и средства противовоздушной обороны. И чем надежнее ПВО прикрывает небо, тем спокойнее всем остальным работать на земле.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.