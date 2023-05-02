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Вице-премьер Польши Глиньский обвинил европейцев и оппозицию в желании наладить отношения с РФ

Анна Касаткина
13:28 02.05.2023
Петр Глиньский считает, что оппозиция и половина Европы хотят завершения украинского конфликта.
Вице-премьер Польши Глиньский обвинил европейцев и оппозицию в желании наладить отношения с РФ
© Фото: Piotr Nowak, Polska Agencja Prasowa, GlobalLookPress
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Оппозиция Польши и «половина Европы» хотят как можно быстрее закончить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией. Об этом заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski.

По его словам, у политических конкурентов правящего режима в Польше «нет другого пути».

«Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы... продолжать быть клиентом России и вести с ней дела», - сказал Глиньский, добавив, что «половина Европы такая».

Он считает, что бывший премьер Польши и лидер оппозиции Дональд Туск вернулся на родину после работы в Евросовете, чтобы спасти проект газопровода «Северный поток».

В Польше с 15 октября по 5 ноября пройдут парламентские выборы. Согласно опросам, лидирует правящая партия «Право и справедливость» (PiS), однако у оппозиции есть шансы взять власть в случае объединения.

В конце апреля стало известно, что польская прокуратура начала расследование предполагаемого злоупотребления властью Туском, который десять лет назад якобы пытался остановить импорт угля в республику из РФ.

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