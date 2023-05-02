В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Голливудские сценаристы объявили забастовку и отказались писать

Анна Касаткина
12:25 02.05.2023
Забастовка угрожает задержкой выхода новых кинопродуктов и останавливает производство телешоу в США.
Голливудские сценаристы объявили забастовку и отказались писать
© Фото: WGAWest, Twitter
Читайте нас на:

Совет директоров Writers Guild of America (WGA, Американская гильдия сценаристов) единогласно одобрил решение сценаристов начать забастовку 2 мая. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Совет директоров... единогласно проголосовал за объявление забастовки, которая начнется в 00.01 вторника, 2 мая», - говорится в сообщении.

Как уточняется, последние два месяца WGA совместно с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) провела в переговорах со студиями и стриминговыми сервисами, включая Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount+ и Sony. Действие трудового договора со студиями истекло 1 мая, достичь компромисса по новой сторонам не удалось.

Портал Anxios пишет, что начиная с 2 мая все члены WGA прекратят исполнять обязанности по написанию сценариев, однако по-прежнему могут заниматься продюсированием и режиссурой. Забастовка угрожает задержкой выхода новых кинопродуктов в сезоне-2023/24 и полностью останавливает производство американских телешоу, указывает издание.

Последняя забастовка гильдии сценаристов прошла в 2007-2008 годах и продолжалась 100 дней. По различным данным, она нанесла ущерб экономике Лос-Анджелеса в размере $2,1 млрд.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:25 В стране и мире
Голливудские сценаристы объявили забастовку и отказались писать
11:49 В стране и мире
Видео
Выживший в Доме профсоюзов рассказал, что в их ряды был внедрен шпион радикалов
11:35 В стране и мире
Видео
Известный самбист насмерть забил семилетнего мальчика в Азербайджане
11:02 В стране и мире
Среди эвакуированных самолетами ВКС России из Судана есть граждане Украины
10:44 В стране и мире
Путин перенес День молодежи
Популярное
Видео
Выживший в горящем танке боец рассказал, почему он получил позывной «Терминатор»
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.