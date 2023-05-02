Голливудские сценаристы объявили забастовку и отказались писать

Забастовка угрожает задержкой выхода новых кинопродуктов и останавливает производство телешоу в США.

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Совет директоров Writers Guild of America (WGA, Американская гильдия сценаристов) единогласно одобрил решение сценаристов начать забастовку 2 мая. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Совет директоров... единогласно проголосовал за объявление забастовки, которая начнется в 00.01 вторника, 2 мая», - говорится в сообщении.

Как уточняется, последние два месяца WGA совместно с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) провела в переговорах со студиями и стриминговыми сервисами, включая Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount+ и Sony. Действие трудового договора со студиями истекло 1 мая, достичь компромисса по новой сторонам не удалось.

Портал Anxios пишет, что начиная с 2 мая все члены WGA прекратят исполнять обязанности по написанию сценариев, однако по-прежнему могут заниматься продюсированием и режиссурой. Забастовка угрожает задержкой выхода новых кинопродуктов в сезоне-2023/24 и полностью останавливает производство американских телешоу, указывает издание.

Последняя забастовка гильдии сценаристов прошла в 2007-2008 годах и продолжалась 100 дней. По различным данным, она нанесла ущерб экономике Лос-Анджелеса в размере $2,1 млрд.