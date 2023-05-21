Конфуз от Рима до Берлина: как проходит очередное мировое турне Зеленского

Украинский лидер покинул Киев больше недели назад и не спешит возвращаться домой.

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Президент Украины Владимир Зеленский снова в привычном амплуа. На этой неделе в рамках своего гастрольного тура он посетил Британию, Ватикан, Францию, Германию, Саудовскую Аравию и Японию.

Одним из первых пунктов гастрольного тура стала Италия. Протокольные встречи с руководством страны не запомнились ничем выдающимся - все те же извечные но осторожные заверения в дружбе и поддержке. Но вот последующая аудиенция у папы Франциска обернулась настоящим скандалом.

В подарок папе римскому лидер киевских боевиков привез что-то, напоминающее Иверскую икону Божьей Матери. В попытке в очередной раз заявить об убийстве украинских детей вместо младенца Христа на иконе изобразили черное пятно. Официальный Ватикан этот перформанс в духе «Святой Джавелины» не оценил. А папа римский Франциск и вовсе посчитал дары Зеленского оскорбительными для веры.

«Для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения», - написала итальянская Il Fatto.

Какой конфуз постиг Зеленского в Германии, почему его встреча с британским премьером Риши Сунаком вызвала испанский стыд у жителей Соединенного Королевства, а также о том, как украинскому лидеру пришлось оправдываться за потерю Артемовска в Хиросиме - смотрите в сюжете Федора Шеина в эфире программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда» .