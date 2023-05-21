В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Конфуз от Рима до Берлина: как проходит очередное мировое турне Зеленского

Федор Шеин
18:46 21.05.2023
Украинский лидер покинул Киев больше недели назад и не спешит возвращаться домой.
Конфуз от Рима до Берлина: как проходит очередное мировое турне Зеленского
© Фото: Angelo Carconi, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский снова в привычном амплуа. На этой неделе в рамках своего гастрольного тура он посетил Британию, Ватикан, Францию, Германию, Саудовскую Аравию и Японию.

Одним из первых пунктов гастрольного тура стала Италия. Протокольные встречи с руководством страны не запомнились ничем выдающимся - все те же извечные но осторожные заверения в дружбе и поддержке. Но вот последующая аудиенция у папы Франциска обернулась настоящим скандалом.

В подарок папе римскому лидер киевских боевиков привез что-то, напоминающее Иверскую икону Божьей Матери. В попытке в очередной раз заявить об убийстве украинских детей вместо младенца Христа на иконе изобразили черное пятно. Официальный Ватикан этот перформанс в духе «Святой Джавелины» не оценил. А папа римский Франциск и вовсе посчитал дары Зеленского оскорбительными для веры.

«Для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения», - написала итальянская Il Fatto.

Какой конфуз постиг Зеленского в Германии, почему его встреча с британским премьером Риши Сунаком вызвала испанский стыд у жителей Соединенного Королевства, а также о том, как украинскому лидеру пришлось оправдываться за потерю Артемовска в Хиросиме - смотрите в сюжете Федора Шеина в эфире программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда» .

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:37 В стране и мире
Захар Прилепин начал проходить реабилитацию
17:56 В стране и мире
Видео
Жителям Свердловской области рекомендовали не выходить на улицу из-за смога
16:02 В стране и мире
СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
14:44 В стране и мире
В ставропольском Минздраве раскрыли обстоятельства смерти замминистра науки и высшего образования РФ Кучеренко
14:17 В стране и мире
Видео
Байден не смог дать гарантий, что дефолта в США не будет
Популярное
Байден заявил, что F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
Видео
Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.