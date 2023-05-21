Жителям Свердловской области рекомендовали не выходить на улицу из-за смога

Роспотребнадзор посоветовал носить маски и респираторы, отказаться от прогулок с детьми и проветривания помещений.

© Видео: Арамиль онлайн, ВКонтакте © Фото: ekaterinburg_tut, VK

Жителям страдающей от природных пожаров Свердловской области рекомендовали воздержаться от выходов на улицу из-за густого смога. Медики посоветовали носить марлевые повязки и респираторы, а если этого недостаточно - покинуть дома.

«Сократите время пребывания на воздухе, воздержитесь от прогулок с детьми, не открывайте окна, не носите контактные линзы. Старайтесь больше пить, промывайте глаза, нос и горло, откажитесь от курения», - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Накануне Роскосмос показал, как выглядит Свердловская область из космоса. На спутниковом снимке запечатлены многочисленные очаги пожаров и сильное задымление. Шлейф гари накрыл Екатеринбург и пригороды. В регионе стоит ветреная и жаркая погода, что способствует распространению огня. Введены ограничительные режимы, запрещено посещать лес.

В Свердловской области горят не только леса, но и жилые дома. Похожий случай произошел в населенном пункте Арамиль, где загорелась сначала хозяйственная постройка, а потом и соседний многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала, жильцов эвакуировали.