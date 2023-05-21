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В России создано уникальное устройство для обмана систем ПВО

Владимир Расходчиков
11:50 21.05.2023
Для российских беспилотников создан аналог устройства «свой-чужой», способный обмануть противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Создана специальная плата для российских беспилотников, которая способна обманывать системы ПВО условного противника. Она может подать сигнал, что летящий объект является не дроном, а, например, гражданским самолетом. Таким образом БПЛА может избежать атаки. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал руководитель направления по тематике БПЛА Обуховского завода Егор Щербаков.

«Он посылает ложный трек с различными смещениями и представляется, например, как Airbus американский, который летит на посадку, чтобы его на всякий случай кто-нибудь не сбил», - объяснил Щербаков.

Также эту устройство способно работать с системой определения «свой-чужой». Соответственно, для российских систем ПВО оно будет передавать сигнал о том, что беспилотник свой и сбивать его не надо.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Обуховский завод» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите, как работает предприятие в условиях СВО и какие новинки создаются здесь для фронта.

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