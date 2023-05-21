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С-350 «Витязь» впервые автоматически отработал по цели в зоне СВО

Владимир Расходчиков
10:42 21.05.2023
Представитель Обуховского завода сообщил о новом достижении российского зенитно-ракетного комплекса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сработал по цели в зоне проведения спецоперации без участия экипажа. Военнослужащие никакого участия в пуске не принимали. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил замначальника производственного департамента Обуховского завода Алексей Светлов.

«Комплекс “Витязь” отработал в автоматическом режиме без участия человеческого фактора, просто изумительно. Именно в режиме автомата, без участия человека, это самое главное», - сказал Светлов.

ЗРК С-350 «Витязь» обладает большим боекомплектом, чем у С-400 «Триумф», он имеет по 12 ракет на каждой установке. Комплекс способен поражать аэродинамические и баллистические цели в радиусе 60 километров, ведя огонь одновременно по 16 объектам.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Обуховский завод» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите, как работает предприятие в условиях СВО и какие новинки создаются здесь для фронта.

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