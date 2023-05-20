Глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии во вмешательстве в выборы в автономии

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Действующий башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах обвинила центральные власти Молдавии в попытках вмешательства в выборы в автономном территориальном образовании (АТО). В интервью телеканалу GRT Влах заявила, что руководство республики нарушает законодательство.

«Власти страны нарушили законодательство, когда пытались и пытаются вмешаться в избирательный процесс Гагаузии», - сказала она.

Влах отметила, что необходимо «вернуть власти Молдовы в правовое поле и убедить следовать букве закона». Она объяснила, что оценку избирательному процессу дает Избирательная комиссия Гагаузской автономии, которая организует и проводит выборы. ЦИК Молдовы, подчеркнула Влах, не имеет права вмешиваться.

«ЦИК Гагаузии вел себя корректно, в рамках законодательства автономии», - добавила башкан.

Четырнадцатого мая в Гагаузии прошел второй тур выборов главы региона, на котором с 52,34% голосов победила кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул. После этого Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в отношении всех кандидатов в связи с возможным незаконным финансированием. Молдавские силовики начали обыски в здании Центризбиркома в городе Комрат, а самих членов ЦИКа вызвали на допрос. В ночь на 17 мая молдавский спецназ ворвался в здание суда Гагаузии и забрал все избирательные бюллетени. Местные жители выходят на акции протеста в связи с действиями Кишенева.