В стране и мире Первый концерт сезона военных оркестров в парках прошел у стен Главного храма ВС РФ Анна Касаткина Программа «Военные оркестры в парках» предваряет международный фестиваль «Спасская башня» в Москве. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда» Читайте нас на: Открытие сезона концертов военных оркестров в парках состоялось у стен Главного храма Вооруженных сил России в Одинцово. Старт традиционным выступлениям на летних площадках дали сразу два коллектива. На Соборной площади играл Военный Образцовый оркестр Почетного караула. А на аллее Героев можно было насладиться музыкой в исполнении оркестра 154-ого комендантского Преображенского полка. © Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда» С отдельной концертной программой выступил оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Уже седьмой год программа «Военные оркестры в парках» предваряет главные выступления лучших коллективов на международном фестивале «Спасская башня». Экспертное мнение и аналитика