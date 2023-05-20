Первый концерт сезона военных оркестров в парках прошел у стен Главного храма ВС РФ
Программа «Военные оркестры в парках» предваряет международный фестиваль «Спасская башня» в Москве.
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»
Открытие сезона концертов военных оркестров в парках состоялось у стен Главного храма Вооруженных сил России в Одинцово. Старт традиционным выступлениям на летних площадках дали сразу два коллектива.
На Соборной площади играл Военный Образцовый оркестр Почетного караула. А на аллее Героев можно было насладиться музыкой в исполнении оркестра 154-ого комендантского Преображенского полка.
Экспертное мнение и аналитика