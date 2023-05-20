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Первый концерт сезона военных оркестров в парках прошел у стен Главного храма ВС РФ

Анна Касаткина
19:26 20.05.2023
Программа «Военные оркестры в парках» предваряет международный фестиваль «Спасская башня» в Москве.
Первый концерт сезона военных оркестров в парках прошел у стен Главного храма ВС РФ
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»
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Открытие сезона концертов военных оркестров в парках состоялось у стен Главного храма Вооруженных сил России в Одинцово. Старт традиционным выступлениям на летних площадках дали сразу два коллектива.

На Соборной площади играл Военный Образцовый оркестр Почетного караула. А на аллее Героев можно было насладиться музыкой в исполнении оркестра 154-ого комендантского Преображенского полка.

© Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

С отдельной концертной программой выступил оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Уже седьмой год программа «Военные оркестры в парках» предваряет главные выступления лучших коллективов на международном фестивале «Спасская башня»

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