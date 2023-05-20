В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эвакуированного из Купянска в сентябре прошлого года мальчика вернули матери

Ян Брацкий
17:51 20.05.2023
Ребенок был эвакуирован вместе с другими воспитанниками Новоайдарской санаторной школы-интерната на территорию ЛНР под обстрелами националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Двенадцатилетний Никита из Украины встретил свою маму спустя почти год разлуки. Все это время ребенок находился на территории школы-интерната в Луганской народной республике. Туда его эвакуировали из Купянска в сентябре прошлого года российские военные. Вместе с друзьями Никиту нашли в подвале одного из домов и под обстрелами националистов вывезли в безопасное место. Документов при себе у него не было, телефона матери тоже. Дети постарше уже связались с родным и уехали, а Никита ждал.

«Дети были помещены в школу-интернат. Их разместили, накормили, одели, обследовали. Ребята приступили к обучению. Недавно нам сообщили о желании мамы Никиты забрать его. Комиссия единогласно проголосовала за воссоединение семьи, потому что дети должны воспитываться с родителями», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.

Для мальчика и других детей постарались создать все необходимые для нормальной жизни условия. Учебный процесс не прерывался, педагоги старались говорить с ними на родном языке, постепенно контакт наладился. Дети завели друзей, поправили здоровье.

«Позвонила какая-то женщина. Она знакомая мамы и так мы нашли родителей Никиты. Сразу с мамой связались и процесс пошел. Этот ребенок будет возвращен законному представителю. Он находился у нас с сентября по май. Это хороший мальчик его окружили любовью», - рассказала директор ГОУ ЛНР Перевальская специальная коррекционная школа-интернат Татьяна Семенова.

Мама Никиты искала своего сына по всем инстанциям. Женщина сама была вынуждена полтора месяца прятаться от обстрелов боевиков в подвале. О судьбе ребенка ничего не знала. Российские специалисты из управления детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой приняли женщину, разместили и организовали встречу на пограничном переходе «Изварино» в Ростовской области. 

«Мамочки, родители, дети живы и здоровы. Не бойтесь препятствий, если дети нужны и дороги вам - приезжайте и забирайте их, все условия для этого созданы. Не переживайте, тут не бомбят», - сказал мама Никиты.  

Из эвакуированных в сентябре прошлого года детей остались четверо. В Перевальской школе-интернате надеются, что их родители объявятся в ближайшее время и заберут своих детей, для которых в новом доме постарались создать все условия и скрасить горечь временной разлуки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:24 В стране и мире
Видео
Поисковики объяснили, как им удалось найти пропавших в Кузбассе сестер
17:04 В стране и мире
Видео
Момент крушения истребителя F-18 в Испании попал на видео
13:10 В стране и мире
Видео
Захарова назвала имитацией правового поведения условия США для поставок F-16 Киеву
12:29 Армия
Видео
Российские войска уничтожили два склада боеприпасов противника в Авдеевке
10:25 В стране и мире
Видео
В Москве приземлился первый грузинский самолет из Тбилиси
Популярное
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.