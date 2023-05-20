Эвакуированного из Купянска в сентябре прошлого года мальчика вернули матери

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Двенадцатилетний Никита из Украины встретил свою маму спустя почти год разлуки. Все это время ребенок находился на территории школы-интерната в Луганской народной республике. Туда его эвакуировали из Купянска в сентябре прошлого года российские военные. Вместе с друзьями Никиту нашли в подвале одного из домов и под обстрелами националистов вывезли в безопасное место. Документов при себе у него не было, телефона матери тоже. Дети постарше уже связались с родным и уехали, а Никита ждал.

«Дети были помещены в школу-интернат. Их разместили, накормили, одели, обследовали. Ребята приступили к обучению. Недавно нам сообщили о желании мамы Никиты забрать его. Комиссия единогласно проголосовала за воссоединение семьи, потому что дети должны воспитываться с родителями», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.

Для мальчика и других детей постарались создать все необходимые для нормальной жизни условия. Учебный процесс не прерывался, педагоги старались говорить с ними на родном языке, постепенно контакт наладился. Дети завели друзей, поправили здоровье.

«Позвонила какая-то женщина. Она знакомая мамы и так мы нашли родителей Никиты. Сразу с мамой связались и процесс пошел. Этот ребенок будет возвращен законному представителю. Он находился у нас с сентября по май. Это хороший мальчик его окружили любовью», - рассказала директор ГОУ ЛНР Перевальская специальная коррекционная школа-интернат Татьяна Семенова.

Мама Никиты искала своего сына по всем инстанциям. Женщина сама была вынуждена полтора месяца прятаться от обстрелов боевиков в подвале. О судьбе ребенка ничего не знала. Российские специалисты из управления детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой приняли женщину, разместили и организовали встречу на пограничном переходе «Изварино» в Ростовской области.

«Мамочки, родители, дети живы и здоровы. Не бойтесь препятствий, если дети нужны и дороги вам - приезжайте и забирайте их, все условия для этого созданы. Не переживайте, тут не бомбят», - сказал мама Никиты.

Из эвакуированных в сентябре прошлого года детей остались четверо. В Перевальской школе-интернате надеются, что их родители объявятся в ближайшее время и заберут своих детей, для которых в новом доме постарались создать все условия и скрасить горечь временной разлуки.