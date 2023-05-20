112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию

Ожидается, что спортсмена выпишут из клиники в конце мая.

© Фото: romankostomarovkrs, Instagram*

Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию, ожидается, что в конце мая его переведут в другую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Источник рассказал, что Костомаров в последнее время занимался с психологом и ему стало намного лучше: спортсмен восстановил силы, «перестал капризничать» и находится в хорошем настроении. В первое время, как отмечается, к фигуристу было сложно найти подход и были сомнения в его полном психическом восстановлении.

По данным канала, сейчас Костомаров регулярно ездит на занятия, его активно готовят к протезированию и тренируют мышцы соответствующим образом. Выписка и перевод в другую клинику планируются в конце мая.

Ранее Костомаров опубликовал первый пост после попадания в больницу. Фигурист поблагодарил всех, кто переживал и молился за него.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.