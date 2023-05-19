Хуснуллин: план развития технопарка на месте «Азовстали» будет готов к окончанию разминирования

Работы по восстановлению территории комбината будут стоить миллиарды рублей, сказал вице-премьер.

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На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе построят технопарк, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, план его строительства будет готов после разминирования всей территории завода.

По словам Хуснуллина, было много идей относительно будущего «Азовстали», но на данный момент предполагается создание технопарка. Сложности состоят в том, что на территории завода находятся сотни тысяч тонн металла. Работы по восстановлению территории комбината будут стоить миллиарды рублей, сказал вице-премьер.

Весной 2022 года проходили ожесточенные бои с боевиками украинских нацбатов за комбинат «Азовсталь». Националисты прикрывались мирными жителями и прятались в подвалах предприятия. 20 мая боевики сложили оружие и сдались российским войскам.