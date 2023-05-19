В Подмосковье задержали подозреваемых в вымогательстве 5 миллионов рублей за фотокомпромат

Вымогатели угрожали своей жертве обнародовать фотографии, на которых молодой человек обнимает чужую девушку на вечеринке.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Подмосковные полицейские задержали двоих предполагаемых вымогателей, которые требовали более пять миллионов рублей у своего друга, шантажируя его компрометирующими фотографиями с вечеринки. Все произошло в разгар лета 2022 года. Молодой человек пригласил своих друзей в частный дом родителей, которые на время уехали. Не обошлось без присутствия девушки. По итогам посиделок гости начали требовать с хозяина деньги.

«Хотели сообщить моей возлюбленной, что есть фотографии, на которых я якобы обнимался. Обнаженных фотографий вообще не было - просто, как я обнимался», - объяснил потерпевший в беседе с «360».

Всего потерпевший передал подозреваемым пять миллионов рублей, большую часть наличными, после чего сообщил о своей беде в полицию.

Предприимчивых «друзей» молодого человека задержали сотрудники угрозыска Пушкино. Злоумышленниками оказались мужчины 2000 и 2004 годов рождения. Один из них профессиональный футболист, второй занимался музыкой. Оба дожидаются исхода уголовного дела под подпиской о невыезде.