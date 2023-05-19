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Голос новых регионов: как прошла программа-концерт вокального конкурса «Новая звезда-2023»

Андрей Кошкин
19:24 19.05.2023
Для финала из 11 участников жюри и зрителям предстоит выбрать всего двух.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Невероятная атмосфера, высочайший профессионализм, сумасшедшая конкуренция. Участники Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда - 2023» борются за выход в финал. Из 11-ти участников получат шанс на попадание туда только двое. Одного выберет звездное жюри из тех, кто набрал максимальное количество баллов, а второго конкурсанта выберут зрители с помощью онлайн-голосования. Волнение у артистов сильное и это видно. Ответственность не малая, ведь участники представляют не только себя, но и регион, за который они выступают. За кулисами  репетируют нон-стоп, даже во время грима.

В один голос со всероссийским вокальным конкурсом «Новая звезда» поют и новые территории России. В этом году присоединились участники из Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской народной республик.

Открыла программу-концерт певица Джованна из Херсонской области. Впервые организаторы конкурса не показывают лицо участника, чтобы обеспечить безопасность.

«К сожалению,  я сейчас не могу показать своего лица, хотя мне это очень хочется сделать. Вопреки всему, что происходит. Я очень переживаю за судьбы своих родных, которые остались по ту сторону», - рассказала Джованна.

Вместо имени - сценический псевдоним. Не меняется только голос. По словам певицы, петь она будет за весь свой родной регион, о том, что он чувствует и чем живет сейчас.

«В первую очередь, спасибо большое Джованне! Это своего рода геройский поступок! Я была в Херсонской области после начала и понимаю, чего это ей стоило. Низкий поклон!» - сказала член жюри, певица Юта.

На конкурсе жюри приходится нелегко. Они должны выбрать самых сильных исполнителей, разглядеть тот самый алмаз, который достоин их огранки.

После каждой программы-концерта кто-то вынужден покинуть конкурс. Поэтому на площадке возможно все: порывы страстей, гнев и ссоры с жюри.

Нечасто, но приходит к жюри и счастье. Как в этот раз, когда счастье приехало из Ивановской области. Сразу несколько семей составляют группу «Счастье». Чтобы не мешать съемкам и другим участникам, им пришлось распеваться, прячась за декорациями.

Телезрители будут не только смотреть и слушать, но и вместе с ведущим жюри выберут полюбившегося исполнителя. Они смогут отдать за него свой голос в онлайн-голосовании, чтобы вывести артиста в следующий тур. Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» удивит еще не раз представив абсолютно по-новому авторские песни и мировые хиты, которые поет уже не одно поколение.

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