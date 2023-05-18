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Минобороны России передало армии Никарагуа инженерную технику и плавсредсва

Анна Касаткина
19:15 18.05.2023
Россия высоко оценивает позицию Никарагуа на международной арене и считает страну своим стратегическим партнером, отметили в ведомстве.
Минобороны России передало армии Никарагуа инженерную технику и плавсредсва
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России поставило армии Никарагуа модернизированные образцы инженерной и специальной техники, а также малоразмерные плавательные средства. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Техника передана в рамках военно-технического сотрудничества двух стран в мае этого года.

«В интересах никарагуанской стороны российским оборонным ведомством переданы модернизированные образцы инженерной и специальной техники для оснащения инженерных подразделений, перед которыми стоят, среди прочего, задачи гуманитарного характера по оказанию помощи гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций», - отметили в Минобороны.

Кроме того, подразделения по охране внутренних территориальных вод национальных военно-морских сил пополнили малоразмерные плавсредства российского производства.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, РФ высоко оценивает позицию Никарагуа на международной арене и поддержку российских инициатив в рамках ООН. Поставки нацелены на улучшение отношений между Москвой и Манагуа, повышают уровень национальной безопасности и обороноспособности двух государств.

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