Подозреваемый в краже наследства актера Баталова Цивин попросил освободить от ответственности его жену Дрожжину

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Подозреваемый в присвоении наследства актера Алексея Баталова Михаил Цивин попросил президента РФ освободить от ответственности его супругу Наталию Дрожжину. Об этом после заседания в Замоскворецком суде сообщил общественник Алексей Лобарев.

«Мне понравилось, что он за Дрожжину заступался, просил направить на новое рассмотрение, обратился к президенту в защиту своей супруги. По-мужски, себя - нет, а свою супругу защищал», - сказал он.

Лобарев отметил, что это предпоследнее заседание, приговор по делу огласят 26 мая.

Разбирательство по делу о присвоении имущества народного артиста СССР Алексея Баталова идет с 2020 года. Михаилу Цивину и его супруге Наталии Дрожжиной вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове Алексея Баталова, а также его младшей дочери. Они взяли их на иждивение, помогали в уборке и покупали продукты, оказывали другую помощь. После обвиняемые обманом оформили доверенности на распоряжение денежными средствами потерпевших и в 2019-2020 годах сняли практически со счетов почти все их сбережения в размере 30 миллионов рублей, а также переоформили на себя недвижимое имущество.

Представитель гособвинения призвал назначить Дрожжиной штраф в размере 200 тысяч рублей и отправить ее в тюрьму на шесть лет. Цивина прокурор требует приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.