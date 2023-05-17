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«Доставка печатной продукции»: бойцы ЦВО обстреляли украинских боевиков агитснарядами

Игорь Лапик
Дмитрий Трунов
05:41 17.05.2023
Реактивные снаряды преодолевают расстояние в 15 км за 52 секунды и разрываются над позициями украинских националистов. В каждом из них тысяча листовок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Реактивные снаряды преодолевают расстояние в 15 км за 52 секунды и разрываются над позициями украинских националистов. В каждом из них тысяча листовок.

Красная болванка служит контейнером для агитационных листовок и накручивается на реактивный снаряд вместо боевой части. Прежде чем она отправится в полет на вражеские позиции, нужно подготовить и наполнить ее содержимое.

Листовки раскладывают на специальной ленте и потом сворачивают в рулоны. Затем их вставляют в агитснаряды.

В этот раз наши воины из группы психологических операций Центрального военного округа разработали дизайн и напечатали два вида листовок. Одна из них - в виде купюры в одну тысячу гривен. Оформлена креативно и доходчиво. На украинском языке слова: «Я покупаю твою жизнь» и «Война до последнего украинца» за подписями Зеленского и Байдена. Еще на этих деньгах разным шрифтом написано, что Украина продана Западу, а миллионы гривен идут в карман хунты, захватившей власть. При этом командиры гонят на смерть простых солдат.

«Автоматически где-то внутри происходит такое, что ты хочешь поднять с земли и посмотреть. А когда поднимает боевик эту листовку, он видит, что здесь его призывают сдаться в плен», - рассказывает военнослужащий с позывным «Бажов».

Второй вид листовок призывает украинских военных не идти на верную смерть в контрнаступление.

«На данной листовке выполнено изображение Зеленского. При подъеме ее всушник будет с ним здороваться. Он призывает «пойдем наступать». Оборотная сторона: в переводе это означает «Твои побратимы ждут тебя» - крест, могила и призыв сложить оружие», - показывает боец с позывным «Альфа».

Когда все готово, установка «Град» начинает стрелять агитснарядами по расположению украинских боевиков.

Доставка печатной продукции неприятелю нашими артиллеристами-почтальонами на передовой выглядит так: реактивные снаряды преодолевают расстояние в 15 км за 52 секунды и разрываются над позициями украинских националистов. В каждом из них тысяча листовок.

«Два вида воздействия: психологическое - подорвать моральный дух украинских военнослужащих, чтобы они сложили оружие. И второе - чтобы они одумались, не шли в наступление, не теряли свои жизни, а вернулись к своим семьям», - рассказывает «Альфа».

От этого залпа никто не погиб. На головы украинских солдат посыпалось 10 тысяч бумажных листовок. Наша армия проявляет гуманизм, предлагая сдаться. Во время прошлой такой акции четыре десятка боевиков выбрали жизнь и сложили оружие. Печатное слово дает военнослужащим противника шанс, которого в следующий раз может и не быть.

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