В стране и мире В Роспотребнадзоре назвали причины увольнения гендиректора центра «Вектор» Ян Брацкий Доктор биологических наук Ринат Максютов работал в ГНЦ «Вектор» с 2003 года. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Причиной увольнения генерального директора ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова стало бездействие при конфликте интересов. Соответствующее распоряжение о прекращении трудовых отношений с бывшим главой ГНЦ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринатом Максютовым стало нарушение закона "О противодействии коррупции" и выявленный конфликт интересов», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. Центр «Вектор» продолжит работу в соответствии с поставленными задачами и определенными ранее целями, уточняется в пресс-релизе. Напомним, именно в стенах «Вектора» была разработана одна из первых российских вакцин против новой коронавирусной инфекции. Экспертное мнение и аналитика