В Роспотребнадзоре назвали причины увольнения гендиректора центра «Вектор»
Причиной увольнения генерального директора ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова стало бездействие при конфликте интересов. Соответствующее распоряжение о прекращении трудовых отношений с бывшим главой ГНЦ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринатом Максютовым стало нарушение закона "О противодействии коррупции" и выявленный конфликт интересов», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Центр «Вектор» продолжит работу в соответствии с поставленными задачами и определенными ранее целями, уточняется в пресс-релизе. Напомним, именно в стенах «Вектора» была разработана одна из первых российских вакцин против новой коронавирусной инфекции.