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В Роспотребнадзоре назвали причины увольнения гендиректора центра «Вектор»

Ян Брацкий
16:17 17.05.2023
Доктор биологических наук Ринат Максютов работал в ГНЦ «Вектор» с 2003 года.
В Роспотребнадзоре назвали причины увольнения гендиректора центра «Вектор»
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Причиной увольнения генерального директора ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова стало бездействие при конфликте интересов. Соответствующее распоряжение о прекращении трудовых отношений с бывшим главой ГНЦ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринатом Максютовым стало нарушение закона "О противодействии коррупции" и выявленный конфликт интересов», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Центр «Вектор» продолжит работу в соответствии с поставленными задачами и определенными ранее целями, уточняется в пресс-релизе. Напомним, именно в стенах «Вектора» была разработана одна из первых российских вакцин против новой коронавирусной инфекции.

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